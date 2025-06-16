Erzurum’da Kaza İstatistikleri Açıklandı

SON DÖNEM TRAFİK KAZASI SAYILARI

Erzurum’un emniyet ve jandarma bölgesinde 2025 yılı Mayıs ayında 606 yaralamalı trafik kazası gerçekleşti. 2025 yılının ilk beş ayına dair trafik istatistiklerine bakıldığında, emniyet ve jandarma alanında daha çok maddi hasarlı kazaların meydana geldiği dikkat çekiyor. Jandarma Genel Komutanlığı’nın yayımladığı aylık trafik istatistik bültenindeki ölü sayıları, kaza yerindeki verileri yansıtıyor.

KAZA VERİLERİ VE SONUÇLAR

Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı Trafik İstatistik Verilerine göre, 2025 yılı ilk beş aylık dönemde Erzurum’da toplamda 606 ölümlü ya da yaralamalı kaza ve bin 31 maddi hasarlı kaza kaydedildi. Bu kazalardaki sonuçlar ise 8 kaybın yaşanması ve bin 126 kişinin yaralanması olarak açıklandı. Tarafların kendi aralarında anlaşarak tutanak hazırladığı maddi hasarlı trafik kazaları ise bu istatistiklere dahil edilmiyor.