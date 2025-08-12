Erzurum’da Kaza, Otomobil Takla Attı

KAZA YERİ VE OLAYIN GELİŞİMİ

Kaza, Erzurum-Tortum kara yolunun 34’üncü kilometresinde gerçekleşti. Erzurum’dan Şenkaya ilçesine doğru seyir halinde olan Nasuh Akura (26) yönetimindeki 61 ACK 930 plakalı otomobil, Karagöbek Mahallesi girişinde aşırı hız sebebiyle refüje çarparak karşı yola savruldu. Otomobil taklalar atarak yol kenarındaki menfeze düştü. Kazanın sonucunda, otomobilden fırlayan sürücü Nasuh Akura, metrelerce sürüklendi.

İLK MÜDAHALE VE HASTANEBİLGİLERİ

Sürücü ile otomobilin yolcusunun yaralandığı olayda, ilk müdahaleyi Ardahan’dan Erzurum’a hasta taşıyan ambulanstaki sağlık görevlileri gerçekleştirdi. Kazadan sonra Erzurum’a sevk edilen ambulanslarla tedavi için hastanelere ulaştırılan sürücü Nasuh Akura, Erzurum Şehir Hastanesi’ne, yolcu Gülseda Onay (18) ise Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak Gülseda Onay, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Öte yandan, Nasuh Akura’nın hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi.