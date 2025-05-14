Erzurum’da Kaza Sonrası Polis Şefkatı

POLİS MEMURUNUN ŞEFKATİ

Erzurum’da meydana gelen bir trafik kazası sonrasında yaralı kız çocuğuna ambülans gelene kadar yağmurdan korunması için şemsiye tutan ve onunla sohbet eden Polis Memuru Samet Arslan, Türkiye’nin takdirini kazandı. Devriye görevi esnasında Yakutiye İlçesi Mumcu Caddesi’nde yaşanan kaza sonrası, hemen o noktaya yakın bir yerde bulunan ekibin içindeki Polis Memuru Emin, acı içerisinde kıvranan 15 yaşındaki Sukeyna Örs’ün yanına gitti. Öncelikle yaralı kızın durumunu öğrenen ve sağlık ekiplerine bilgi veren Samet Arslan, kaldırımda büyük bir ıstırap içinde yatan Sukeyna’nın yağmur altında ıslanmasını engellemek için bölgeden bir şemsiye temin etti. Dakikalarca yaralı kızla sohbet eden Arslan, birkaç kez de Sukeyna’nın babasıyla telefonla iletişim kurarak onu teselli etmeye çalıştı. O anları çevreden geçen bir vatandaş cep telefonuyla kaydetti ve sosyal medyada paylaşınca bu görüntüler Türkiye genelinde büyük ilgi gördü. Polis memurunun samimi ve şefkatli tavrı özellikle sosyal medyada herkesin takdirini topladı. Kaza sonrasında ambülansla Erzurum Şehir Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırılan Sukeyna Örs, gerekli kontrollerden sonra taburcu edildi.

SUKAYNA ÖRS’ÜN HİKAYESİ

Hamidiye Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 9. sınıf öğrencisi olan Sukeyna Örs, sabah saatlerinde staj yaptığı otele gitmek amacıyla evden çıktı. Mumcu Caddesi’nde bir aracın çarpması sonucu kaldırımın yanında yere yığıldı. O sırada devriye gezen polis ekipleri hemen kıza yardım etmeye koştu. Ekipten olan polis memuru, yağmur altında ıslanan ve hareket edemeyen Sukeyna’ya çevreden bir şemsiye bularak korunmasını sağladı. O anları anarken Sukeyna, “Polis abime teşekkür ederim. Hem korku hem de acı içindeydim. Sağ olsun bana şemsiye tuttu, halimi sordu ve hemen babamla görüştürdü. Çok iyi bir insandı ve bana moral verdi” dedi. Sukeyna’nın babası Metin Örs de, kızıyla ilgilenen ve onun ıslanmasını engelleyen polis memuruna minnettar oldu.

TÜRK POLİSİ GÖREVİNİ YAPTI

Erzurum Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi’nde görevli Polis Memuru Samet Arslan, kazanın meydana geldiği yerin kendilerine çok yakın olduğuna dikkat çekerek, “Çok şiddetli bir yağış vardı. Hemen çevreden bir şemsiye bulduk ve kızımızın daha fazla ıslanmaması için çaba gösterdik. Belinde ve kolunda ağrıları olduğunu söyledi. Yanlış bir hareket yapmaması adına kıpırdamaması gerektiğini ifade ettim. Ambülans gelene kadar hem sohbet ettim hem de zaman zaman babasıyla telefonla görüştüm. Bir Türk polisinin yerine getirmesi gerekeni yaptım. O kızımızın sağlıklı bir şekilde iyileşmesi beni çok mutlu etti” diye konuştu.