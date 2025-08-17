Erzurum’da Kaza Sonucu Hayat Kayıpları

KAZANIN DETAYLARI ORTAYA ÇIKTI

Erzurum’da meydana gelen iki otomobilin çarpışması sonucu hayatını kaybeden kişilerin kimlikleri belirlendi. Erzurum-Tortum yolu üzerinde, Dumlu Mahallesi yakınlarında gerçekleşen kazada, Cengiz Atalay yönetimindeki 53 AAT 761 plakalı otomobil, Muhammed Anıl Yiğit Keskin’in idaresindeki 34 ES 7768 plakalı araçla çarpıştı.

Kazada Cengiz Atalay ile aynı araçta bulunan Kadriye Bozuçurum, Abdurrahman ve Abdulkadir Akbulut yaşamını yitirdi. Diğer araçta yer alan sürücü Muhammed Anıl Keskin ile birlikte Gonca Keskin ve Ada Selin Keskin ise yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

İtfaiye ekibi müdahale etti

Kaza sonrası itfaiye ekipleri, araçlarda sıkışan kişileri çıkarmak için yoğun çaba harcadı. Olay yerinde yapılan inceleme çalışmaları sonrasında cenazeler, otopsi için Erzurum Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Olayla ilgili hesaplamalar ve soruşturma sürdürülüyor.