Erzurum’da Kaza, Uzman Çavuş Hayatını Kaybetti

KAZA SONUCU AĞIR YARALANAN UZMAN ÇAVUŞ HAYATINI KAYBETTİ

Erzurum’da meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan bir uzman çavuş hayatını kaybetti. Kazanın Erzurum – Tortum karayolu Karagöbek Mahallesi’nde gerçekleştiği bildiriliyor. Bu kazada hayatını kaybeden kişi 18 yaşındaki Gülseda Onay olurken, aracı kullanan Uzman Çavuş Nasuh Akçura’nın (26) ağır yaralandığı kaydedildi.

CENAZE MEMLEKETİNE GÖNDERİLECEK

Şenkaya İlçe Jandarma Komutanlığı’nda görevli olduğu öğrenilen Jandarma Uzman Çavuş Nasuh Akçura’nın cenazesi, hayatını kaybetmesinin ardından bugün memleketi Antalya’ya gönderilecek. Bu trajik olay, bölgedeki toplumu derin bir üzüntüye boğdu.

Akenerji, 592 Milyon TL FAVÖK Duyurdu

Akenerji, 2023'ün ilk yarısında 9,6 milyar TL satış geliri ve 592 milyon TL FAVÖK elde etti. Şirket, elektrik sektöründeki zorluklara rağmen üretimini yüzde 9,5 artırdı.
Fenerbahçe, Feyenoord’u 5-2 yendi

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu rövanşında Feyenoord'u 5-2 mağlup ederek play-off turuna yükseldi. Başkan Ali Koç, maçın kritik anlarında gergin anlar yaşadı.

