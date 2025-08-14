Erzurum’da Kaza, Uzman Çavuş Hayatını Kaybetti

KAZA SONUCU AĞIR YARALANAN UZMAN ÇAVUŞ HAYATINI KAYBETTİ
Erzurum’da meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan bir uzman çavuş hayatını kaybetti. Kazanın Erzurum – Tortum karayolu Karagöbek Mahallesi’nde gerçekleştiği bildiriliyor. Bu kazada hayatını kaybeden kişi 18 yaşındaki Gülseda Onay olurken, aracı kullanan Uzman Çavuş Nasuh Akçura’nın (26) ağır yaralandığı kaydedildi.
CENAZE MEMLEKETİNE GÖNDERİLECEK
Şenkaya İlçe Jandarma Komutanlığı’nda görevli olduğu öğrenilen Jandarma Uzman Çavuş Nasuh Akçura’nın cenazesi, hayatını kaybetmesinin ardından bugün memleketi Antalya’ya gönderilecek. Bu trajik olay, bölgedeki toplumu derin bir üzüntüye boğdu.