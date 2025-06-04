Erzurum’da Kazada Üç Kişi Hayatını Kaybetti

KAZADA YAŞAMINI YİTİREN AİLE MEMLEKETLERİNE UĞURLANDI

Erzurum’un Karayazı ilçesinde meydana gelen otomobil kazasında hayatını kaybeden üç kişi, memleketleri Van’da toprağa verildi. Kazada yaşamını yitiren Barış Bakır (35) ve eşi Gülnaz Bakır (23) ile çocukları Selahattin Çınar Bakır’ın (5) cenazeleri, otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından Van’a getirildi.

CENAZE NAMAZI VE GÖMME TÖRENİ DÜZENLENDİ

Cenazeler, İskele Merkez Camisi’nde kılınan namazın ardından Seyrantepe Mezarlığı’nda defnedildi. Törene, ailenin yakınlarıyla birlikte birçok vatandaş katıldı. Kurban Bayramı tatili için Balıkesir’den Van’a dönmekte olan Barış Bakır idaresindeki 65 ACA 854 plakalı otomobil, önceki gün Karayazı ilçesi Çelikli Mahallesi mevkisinde yoldan çıkıp dereye yuvarlandı. Kazada Barış Bakır, eşi Gülnaz Bakır ve çocukları Selahattin Çınar Bakır hayatını kaybetti.