Erzurum’da Kırmızı Işık İhlalli Kaza

TRAİFİK KAZASI GERÇEKLEŞTİ

Erzurum’da yaşanan bir trafik kazasında bir araç takla attı ve içinde bulunan kişiler yaralandı. Olay, Yakutiye ilçesindeki Recep Akdağ Caddesi’nde meydana geldi. Görgü tanıklarının ifadelerine göre, kaza, “kırmızı ışık ihlali yapan bir aracın çarpması” neticesinde oluştu. Çarpan araç, olay yerini terk ederken, çarpılan araç ters dönerek takla attı.

YARALILAR DURUMU ARAŞTIRILIYOR

Araçta bulunan dört kişiden birinin bacağının kırıldığı öğrenildi. Kazanın ardından ihbar üzerine hemen ambulans ve polis ekipleri olay yerine yönlendirildi. Polis, kaza ile ilgili soruşturma başlatarak incelemelerini sürdürüyor.