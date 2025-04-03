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Erzurum’da Kış Uykusundan Uyanan Ayı Görüntülendi

İSPİR’DE KAHVALTIDAN ÖNCE HAZIRLIKLAR

Erzurum’un İspir ilçesinde kış uykusundan uyanan boz ayı yiyecek arayışında görüntülendi. Şeytan kayaları bölgesinde doğa yürüyüşü yapan profesyonel dağcı Bülent Erkan, yavru boz ayı ile karşılaştı. “Dağların oğlu” olarak bilinen Bülent Erkan, boz ayının dik kayalara tırmanışını kaydetti.

AĞIR GÖZLEMLER DEVAM EDİYOR

Ayı gözlemi yapmaya önümüzdeki günlerde de devam edeceğini dile getiren Erkan, “3 gündür gözlemler yapıyorum. Kış uykusundan uyanan sağlıklı boz ayı yiyecek arıyordu” şeklinde ifade etti.

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