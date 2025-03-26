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Erzurum’da Kontrolden Çıkan Araç Kaza Yaptı

TRAFİK KAZASI VE YARALILAR

Erzurum’da yaşanan trafik kazasında, kontrolden çıkıp park halindeki ticari bir araca çarpan otomobilin yol açtığı durumda iki kişi yaralandı. Kazanın meydana geldiği yer, Erzurum – Ağrı karayoluydu. Seyir halindeki bir otomobil, yol kenarında duran başka bir araca çarptı.

ARAÇ HASARI VE İNCELEME

Çarpmanın etkisiyle park halindeki araç kullanılamaz hale geldi. Kazada herhangi bir can kaybı yaşanmaması şans olarak değerlendiriliyor, ancak iki kişinin yaralandığı kaydediliyor. Olayla ilgili detaylı bir inceleme başlatıldığı bildirildi.

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