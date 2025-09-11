Haberler

Erzurum’da Koruma Altındaki Çocuklar Sergi Açtı

DEVLET KORUMASINDAKİ ÇOCUKLAR SERGİ AÇTI

Erzurum’da devlet korumasındaki çocuklar, el sanatları ve butik pastaların bulunduğu bir sergi düzenledi. Valilik destekli olarak, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’ne bağlı Çocuk Evleri Sitesi’nde yaşayan çocukların üretimleri, “Tatlı Keşifler Projesi: Butik Pasta ve El Sanatları Sergisi” adı altında bir alışveriş merkezinde sergilendi. Açılış, Vali Mustafa Çiftçi’nin eşi Azime Çiftçi’nin katılımıyla gerçekleşti.

ÇOCUKLARIN HAYALLERİ SERGİLENİYOR

Koruma ve bakım altındaki çocukların sabır ve özenle ürettikleri butik pastalar ile el sanatları, katılımcılardan büyük beğeni topladı. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut, açılışta yaptığı konuşmada, serginin koruma altında olan çocukların emeklerinin ve hayallerinin bir yansıması olduğunu belirtti. Aykut, “Çocuklarımızın özgüvenle büyümeleri, yeteneklerini keşfetmeleri ve toplumla bütünleşmeleri onları daha mutlu, daha güçlü ve üretken bireyler haline getirecektir” dedi.

İLERİDEKİ POTANSİELİ ORTAYA ÇIKARIYOR

Aykut, bu tür projelerin çocukların potansiyellerini açığa çıkarmalarına ve kendilerini değerli hissetmelerine yardımcı olduğunu ifade etti. “Bugün sergilenen butik pastalar ve el sanatı ürünleri, çocuklarımızın sabrını, becerisini ve yeteneğini gözler önüne sermektedir. Onların bu başarısı bizlere geleceğimiz adına büyük bir umut ve güven vermektedir” şeklinde konuştu. Sergi açılışında Vali Yardımcısı Mehmet Faruk Kazdal, protokol üyelerinin eşleri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri de yer aldı. Azime Çiftçi, projede görev alan eğitimcilere katkılarından dolayı plaket verdi.

ÖNEMLİ

Haberler

Yapı Kredi Kültür Sanat, “Baharın Kokusunu Hatırlıyor musun?” ile karşıladı. YKY, YKKSY ve diğerleri dahil. Etkinlik 15 Şubat 2026’ya kadar sürüyor.

Yapı Kredi Kültür Sanat, hafıza ve anlatı odaklı "Baharın Kokusunu Hatırlıyor musun?" programıyla yeni sanat sezonuna başladı. Yarı kurgusal ve yarı gerçek temalar işleniyor.
Haberler

Fenerbahçe, Tedesco için İmza Töreni

Fenerbahçe, yeni teknik direktörü Domenico Tedesco ile cumartesi günü saat 12.00'de resmi imza töreni gerçekleştireceğini duyurdu.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.