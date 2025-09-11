Erzurum’da Koruma Altındaki Çocuklar Sergi Açtı

DEVLET KORUMASINDAKİ ÇOCUKLAR SERGİ AÇTI

Erzurum’da devlet korumasındaki çocuklar, el sanatları ve butik pastaların bulunduğu bir sergi düzenledi. Valilik destekli olarak, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’ne bağlı Çocuk Evleri Sitesi’nde yaşayan çocukların üretimleri, “Tatlı Keşifler Projesi: Butik Pasta ve El Sanatları Sergisi” adı altında bir alışveriş merkezinde sergilendi. Açılış, Vali Mustafa Çiftçi’nin eşi Azime Çiftçi’nin katılımıyla gerçekleşti.

ÇOCUKLARIN HAYALLERİ SERGİLENİYOR

Koruma ve bakım altındaki çocukların sabır ve özenle ürettikleri butik pastalar ile el sanatları, katılımcılardan büyük beğeni topladı. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut, açılışta yaptığı konuşmada, serginin koruma altında olan çocukların emeklerinin ve hayallerinin bir yansıması olduğunu belirtti. Aykut, “Çocuklarımızın özgüvenle büyümeleri, yeteneklerini keşfetmeleri ve toplumla bütünleşmeleri onları daha mutlu, daha güçlü ve üretken bireyler haline getirecektir” dedi.

İLERİDEKİ POTANSİELİ ORTAYA ÇIKARIYOR

Aykut, bu tür projelerin çocukların potansiyellerini açığa çıkarmalarına ve kendilerini değerli hissetmelerine yardımcı olduğunu ifade etti. “Bugün sergilenen butik pastalar ve el sanatı ürünleri, çocuklarımızın sabrını, becerisini ve yeteneğini gözler önüne sermektedir. Onların bu başarısı bizlere geleceğimiz adına büyük bir umut ve güven vermektedir” şeklinde konuştu. Sergi açılışında Vali Yardımcısı Mehmet Faruk Kazdal, protokol üyelerinin eşleri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri de yer aldı. Azime Çiftçi, projede görev alan eğitimcilere katkılarından dolayı plaket verdi.