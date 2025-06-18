Erzurum’da Köy Okulu Şenliği Gerçekleşti

ANLAMLI ETKİNLİK DÜZENLENDİ

Erzurum Yakutiye Prof. Dr. Necmettin Erbakan Fen Lisesi’nin öğretmen ve öğrencileri, yıl sonu etkinlikleri çerçevesinde köy okulunda özel bir etkinliğe imza attı. Okulun Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni Meryem Möngü rehberliğinde, öğrencilerin hazırladığı “Köy Okulu Şenliği” etkinliği için Akdağ Reşit Karabacak ilkokuluna ziyaret gerçekleştirildi.

Okul Müdürü Osman Coşkun, etkinlikte emeği geçenleri anarak, “Etkinlikte emeği geçen başta öğrencilerimiz olmak üzere Pansiyon Müdür Yardımcısı Serkan Aktürk’e, Müdür Baş Yardımcısı Fatih Çimen’e, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenimiz Meryem Möngü’ye, Resim öğretmenimiz Arzu Şahin Kırkkeseli’ye müzik öğretmenimiz Yusuf Doğan’a ve öğrencilerimizin yemeklerini hazırlayan aşçılarımıza teşekkür ederiz” şeklinde konuştu.

GÜN BOYUNCA EĞLENCELİ ANLAR YAŞANDI

Etkinlik boyunca öğrenciler keyifli zaman geçirdi ve çeşitli aktiviteler ile eğlenceli anlar yaşadı. Öğrencilerin aktiviteleri, köy okuluna renk kattı.