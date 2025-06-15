Erzurum’da Kur’an Eğitim Merkezleri Tanıtıldı

ERZURUM’DA KUR’AN EĞİTİM MERKEZLERİ TANITILDI

Erzurum’da Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından açılan Kur’an Eğitim Merkezleri tanıtıldı. Tanıtım etkinliği Erzurum İl Müftülüğü Konferans Salonunda gerçekleşti. Programa katılan konuşmacılardan biri olan Van İl Müftüsü ve Kur’an Eğitim Merkezi Müdürü Dr. Mehmet Sırrı Şık, başlangıçta Erzurum İl Müftü Vekili İsmail Yılmaz’ı ziyaret etti.

KUR’AN TİLAVETİYLE BAŞLADI

Toplantı, Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlamış oldu. Müftü Vekili Yılmaz ve Müdür Şık, kurumsal birikimlerini paylaşıp Kur’an kursu öğreticileri ile Erzurum merkez ve ilçelerindeki hafızlık kurslarında eğitim alan öğrenci ve velilere hitap etti. Hafızlığın önemi ve Erzurum’daki kursların durumu hakkında bilgiler veren Müftü Yılmaz, ardından kürsüye gelen Van İl Müftüsü ve Kur’an Eğitim Merkezi Müdürü Şık, Başkanlığın Kur’an Eğitim Merkezleri üzerine sunumlar yaparak, öğrencilerin okuyup hafızlıklarını koruma amacıyla bu merkezlere yönlendirilmesi gerektiğinin altını çizdi.

ÖĞRENCİLERİN YÖNLENDİRİLMESİ GEREKİYOR

Müftü Şık, bu merkezlerin öğrencilerin hem okuyup hem de hafızlıklarını sürdürmeleri açısından önemli olduğunu vurguladı. Yetişen hafızların gelecekte topluma katkıda bulunacağının bilinciyle, bu gibi eğitim merkezlerinin eğitime olan katkısının büyük olduğunu ifade etti. Bu bağlamda Erzurum’un eğitim potansiyelinin, bu tür merkezlerle güçlendirileceğine inanılıyor.