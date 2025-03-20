Erzurum’da Kuşaklar Buluşması Gerçekleşti

ETKİNLİK AİLELERİ BİR ARAYA GETİRDİ

2025 Aile Yılı kapsamında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen “4 Kuşak-5 Kuşak Buluşma Günü” etkinlikleri, Erzurum’da anlamlı bir buluşmaya sahne oldu. Bu özel etkinlikler, dört kuşağın bir arada yaşadığı ailelerin ziyaret edilmesiyle, en yaşlı bireylerin onurlandırılmasını amaçlıyor.

UNUTULMAZ BİR ZİYARET GERÇEKLEŞTİ

Erzurum’daki ziyaretin adresinde, Muratpaşa Mahallesi’nde ikamet eden 97 yaşındaki Hanım Kahraman ve ailesi yer aldı. Hanım Kahraman, oğlu, gelini, torunları ve torununun çocuğuyla birlikte tek çatı altında yaşamını sürdürüyor. Bu buluşmanın anlamı, ailenin farklı kuşakları arasında bağların güçlenmesine katkı sağlamak. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Celal Bilen’in, aileyle birlikte iftar programına katılması, bu özel anlara anlam kattı.