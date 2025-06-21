Erzurum’da Maçta Dostluk Kazandı

ERZURUM’DA DOSTLUK MAÇI DÜZENLENDİ

Erzurum’da şehir yönetiminde görev alan bürokrasi ile Erzurum Off-Road Doğa Sporları ve Macera Ekibi, halı sahada bir maç yaparak dostluk görüntüleri ortaya koydu. Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, 9. Kolordu ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Tuncay Altuğ, Erzurum Adliyesi Cumhuriyet Başsavcısı Adem Aydemir, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu ve diğer yöneticilerden oluşan takım, Erzurum Off-Road Doğa Sporları ve Macera Ekibi ile karşı karşıya geldi.

HEYECANLI VE GOLLÜ GEÇEN MAÇTA DOSTLUK VURGUSU

Çekişmeli ve bol gollü geçen maçta, zaman zaman sergilenen güzel hareketler seyirciler tarafından alkışlandı. Maçın sonunda verilen mesajlar, sporun birleştirici ruhuna odaklandı. Erzurum Off-Road Doğa Sporları ve Macera Ekibi Başkanı Lokman Toptaş, gerçekleştirdikleri anlamlı etkinliği değerlendirdi ve “Erzurum Valiliği, 9. Kolordu Komutanlığı, Atatürk Üniversitesi ve Cumhuriyet Başsavcılığı ile Erzurum Macera Offroad Doğa Sporlar Kulübü’nün birlikte düzenlemiş olduğu ‘Dostluk kazansın’ sosyal sorumluluk projesi çerçevesinde yapılan halı saha maçında dostluk kazandı. Bu tür sportif faaliyetlerin sürmesi ve daha yaygın hale gelmesi için elimizden geleni yapacağız” şeklinde ifade etti.