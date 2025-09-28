Erzurum’da Manevi Danışmanlar Toplantısı Gerçekleşti

“MANEVİ DANIŞMANLAR TOPLANTISI”

Erzurum’da “Manevi Danışmanlar ve Merkez İlçe Koordinatörleri” başlıklı bir toplantı gerçekleştirildi. Diyanet Genç Ofis’te yapılan bu etkinlikte, İl Müftü Yardımcısı Dr. Sebahattin Erdoğan ve Şube Müdürü M. Rasim Kasapoğlu öncülük etti. Silivri İlçe Müftüsü İsa Sağlam’ın da katılım sağladığı bu toplantıda manevi danışmanlar bir araya geldi.

“RUHSELLİK VE BİLGİ PAYLAŞIMI”

Toplantı öncesindeki program, Psikolog Hatice Yılmaz’ın rehberliğinde gerçekleşti. Bu etkinlik, katılımcıların kalplerini ve zihinlerini aydınlatacak bir içerik sundu. Oluşan atmosfer, bilginin ve deneyimlerin harmanlandığı, ruhlara dokunan bir yolculuk olarak tasarlandı.