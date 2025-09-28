Haberler

Erzurum’da Manevi Danışmanlar Toplantısı Gerçekleşti

“MANEVİ DANIŞMANLAR TOPLANTISI”

Erzurum’da “Manevi Danışmanlar ve Merkez İlçe Koordinatörleri” başlıklı bir toplantı gerçekleştirildi. Diyanet Genç Ofis’te yapılan bu etkinlikte, İl Müftü Yardımcısı Dr. Sebahattin Erdoğan ve Şube Müdürü M. Rasim Kasapoğlu öncülük etti. Silivri İlçe Müftüsü İsa Sağlam’ın da katılım sağladığı bu toplantıda manevi danışmanlar bir araya geldi.

“RUHSELLİK VE BİLGİ PAYLAŞIMI”

Toplantı öncesindeki program, Psikolog Hatice Yılmaz’ın rehberliğinde gerçekleşti. Bu etkinlik, katılımcıların kalplerini ve zihinlerini aydınlatacak bir içerik sundu. Oluşan atmosfer, bilginin ve deneyimlerin harmanlandığı, ruhlara dokunan bir yolculuk olarak tasarlandı.

ÖNEMLİ

Haberler

Serdivan’da 120 Kişilik Türk Müziği Korosu Kuruldu

Serdivan Belediyesi, farklı yaş ve meslek gruplarından 120 kişilik Türk Müziği Korosu'nu kurarak yıl sonu konseri için hazırlıklara başladı.
Haberler

Hasan Sait Emrem Halterdeki Başarısını İşine Borçlu

Afyonkarahisar'da bir gıda deposunda çalışan 20 yaşındaki genç halterci, iş hayatını spor başarılarıyla harmanlayarak Türkiye Şampiyonası’nda 79 kiloda birincilik elde etti ve Balkan Şampiyonası'na hazırlanıyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.