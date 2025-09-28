Haberler

Erzurum’da Manevi Danışmanlar Toplantısı Gerçekleşti

TOPLANTI DETAYLARI

Erzurum’da “Manevi Danışmanlar ve Merkez İlçe Koordinatörleri” toplantısı gerçekleştirildi. Diyanet Genç Ofis’te, İl Müftü Yardımcısı Dr. Sebahattin Erdoğan ve Şube Müdürü M. Rasim Kasapoğlu’nun liderliğinde, Silivri İlçe Müftüsü İsa Sağlam’ın katılımlarıyla, manevi danışmanlar ile il ve merkez ilçe koordinatörleri buluştu.

MANEVI YOLCULUK PROGRAMI

Toplantıdan önce, Psikolog Hatice Yılmaz rehberliğinde, katılımcıların kalplerini ve zihinlerini aydınlatacak bir program yapıldı. Bu manevi yolculuk, bilgi ve deneyimlerin harmanlandığı, ruhlara hitap eden, ufuk açıcı bir atmosfer sundu.

ÖNEMLİ

Haberler

Serdivan’da 120 Kişilik Türk Müziği Korosu Kuruldu

Serdivan Belediyesi, farklı yaş ve meslek gruplarından 120 kişilik Türk Müziği Korosu'nu kurarak yıl sonu konseri için hazırlıklara başladı.
Haberler

Hasan Sait Emrem Halterdeki Başarısını İşine Borçlu

Afyonkarahisar'da bir gıda deposunda çalışan 20 yaşındaki genç halterci, iş hayatını spor başarılarıyla harmanlayarak Türkiye Şampiyonası’nda 79 kiloda birincilik elde etti ve Balkan Şampiyonası'na hazırlanıyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.