Erzurum’da Manevi Danışmanlar Toplantısı Gerçekleşti

TOPLANTI DETAYLARI

Erzurum’da “Manevi Danışmanlar ve Merkez İlçe Koordinatörleri” toplantısı gerçekleştirildi. Diyanet Genç Ofis’te, İl Müftü Yardımcısı Dr. Sebahattin Erdoğan ve Şube Müdürü M. Rasim Kasapoğlu’nun liderliğinde, Silivri İlçe Müftüsü İsa Sağlam’ın katılımlarıyla, manevi danışmanlar ile il ve merkez ilçe koordinatörleri buluştu.

MANEVI YOLCULUK PROGRAMI

Toplantıdan önce, Psikolog Hatice Yılmaz rehberliğinde, katılımcıların kalplerini ve zihinlerini aydınlatacak bir program yapıldı. Bu manevi yolculuk, bilgi ve deneyimlerin harmanlandığı, ruhlara hitap eden, ufuk açıcı bir atmosfer sundu.