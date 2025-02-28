Erzurum’da MESEM Dolandırıcılığına Darbe

SUÇLA MÜCADELE DEVAM EDİYOR

Erzurum’da suç ve suçlulara karşı etkin bir mücadele sergileniyor. Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı, kentin genelinde kapsamlı bir çalışma yapılması talimatı vermişti. Bu talimat doğrultusunda, KOM Şube Müdürlüğü tarafından planlı bir çalışma başlatıldı ve Milli Eğitim Bakanlığı bünyesindeki Mesleki Eğitim Merkezi (MESEM) programlarında yapılan usulsüzlükler tespit edildi.

MESEM DOLANDIRICILIĞI ORTAYA ÇIKTI

Ekipler, yapılan incelemelerde şüphelilerin işverenler ve yetkili kamu görevlileri tarafından haksız bir şekilde kayıt altına alındığını belirledi. Bu yöntemle, hem devletten haksız kazanç sağladıkları hem de öğrencilerin SGK primlerini Milli Eğitim Bakanlığına ödeyerek kamuyu yaklaşık 2 milyon 116 bin 191,32 TL zarara uğrattıkları anlaşıldı.

21 GÖZALTI VE 7 TUTUKLAMA

Yapılan çalışmalar sonucunda, şüpheli şahıslara yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi ve 21 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan 21 şahıstan 7’si ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Diğer 7 şüpheli ise mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine teslim edildi. Ayrıca, 3 şüpheli savcılık tarafından serbest bırakılırken, 4 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest kaldı.