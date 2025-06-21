Erzurum’da Mezuniyet Kutlaması Yapıldı

TRADİSYONEL GECELERDE MEZUNİYET COŞKUSU

Erzurum’da kış gecelerinin gelenekselliğini sürdüren aşık atışmalarına ev sahipliği yapan Sümmani Baba Aşıklar Kıraathanesi, bu defa mezuniyet kutlamasına sahne oldu. Kıraathanede Mevlüt Mertoğlu ve Rahim Sağlam gibi aşıklar, ortaokuldan liseye geçen öğrenciler için özel türküler seslendirdi. Palandöken ilçesindeki Osman Gazi Ortaokulu yönetimi, bu yıl mezun olan 120 öğrenci için anlamlı bir tören düzenledi. Programda ozanlarla beraber öğretmenler ve öğrenciler de şiirler ve türküler okuyarak duygusal anlar yaşadı. Karnesi zayıf olan öğrencilere moral vermek amacıyla da sabır ve umut temalı türküler söylendi.

GELENESEL EZGİLERLE DOLU BİR TÖREN

Törende geleneksel ezgiler eşliğinde halaylar çekildi, türküler hep bir ağızdan söylendi. Mezuniyet kutlamasının ardından, öğrenciler Erzurum Kalesi önüne geçerek keplerini havaya fırlatarak mezuniyet sevincini tarihi bir ortamda kutladı.

TEŞEKKÜR VE DESTEK MESAJLARI

Osman Gazi Ortaokulu Müdürü Fevzi Demir, öğrencilerine başarılı bir eğitim hayatı dileyerek, “Eğitim, beşikten mezara kadar süren bir yolculuk. Bu özel günde çocuklarımızı kültürel bir atmosferde uğurlamak istedik. Halk ozanlarımızın sazlarıyla bu anı unutulmaz kıldık. Öğrencilerimizin gözlerindeki sevinç her şeye değer” diye belirtti. Törende öğrencilere diplomalarını takdim eden Erzurum Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Ergün Engin ise, “Amacımız çocuklarımıza sadece bir diploma değil, aynı zamanda kültürel bir miras sunmak. Aşıklık geleneği bu bölgenin önemli bir değeri ve yeni nesillerin bunu tanımasını istiyoruz” dedi. Mezun öğrencilerden Meryem Ay, “İlk kez bir halk ozanını canlı dinledim. Çok mutluyum. Bence alışılmadık bir etkinlikti. Hem eğlendik hem de yeni şeyler öğrendik. Hocalarımıza ve bu güzel programı hazırlayan herkese teşekkür ederiz” şeklinde duygularını ifade etti.