Erzurum’da Miniklere Tekne Orucu İftarı Etkinliği

TEKNE ORUCU İFTARI DÜZENLENDİ

Erzurum’un Oltu ilçesinde, müftülük tarafından 4-6 yaş grubundaki çocuklar için Kur’an Kursu’nda Tekne Orucu İftarı etkinliği yapıldı. Bu etkinlik, İyilik Haftası kapsamındaki faaliyetler çerçevesinde, Oltu İlçe Müftülüğü tarafından Güllük 4-6 Yaş Kur’an Kursu’nda gerçekleştirildi. Orucunu tutan minik öğrenciler, Tekne Orucu İftarı etkinliğinde bir araya gelerek bu önemli ibadetle tanışma fırsatı buldu. Öğrenciler, tuttukları oruçla sabrın değerini öğrenirken, birbirlerine ikramda bulunmanın da önemini deneyimlediler. İftar programı, öğrencilerin okuduğu oruç duasıyla başladı ve miniklerin katılımı etkinliğe neşe kattı.

PROGRAMDA ÖDÜLLER VERİLDİ

Etkinlikte, Oltu İlçe Kaymakamı Mustafa Çelik ve İlçe Müftüsü Veysel Çelebi de yer aldı. Program süresince, minik öğrenciler “Diş Kirası” adı altında hediyelerle ödüllendirildi. Oltu İlçe Müftülüğü, bu anlamlı etkinliği düzenleyerek hem genç yaşta dini bilincin aşılanmasına katkıda bulunmayı hem de toplumsal dayanışmayı güçlendirmeyi hedefledi.