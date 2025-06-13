Erzurum’da Motosiklet, Genç Kadına Çarptı

KAZA DETAYLARI

Erzurum’da Atatürk Üniversitesi kavşağında yaşanan trafik kazası, bir üniversite öğrencisinin motosiklet tarafından yaralanmasıyla sonuçlandı. Olay, dün akşam saatlerinde gerçekleşti. 25 DM 489 plakalı yolcu otobüsünün şoförü, durak dışında yolcu indirmekteydi. Bu süreçte, otobüsten inen 20 yaşlarındaki üniversite öğrencisi kadın, otobüsün sağ tarafından geçmeye çalışan 25 AEL 010 plakalı motosikletin çarpmasıyla yere savruldu.

SALGININ SONUÇLARI

Çarpmanın etkisiyle yaralanan genç kadın, çevredeki vatandaşların durumu ihbar etmesiyle olay yerine ulaşan sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Hastaneye götürülen yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi. Olayın tanıkları, motosiklet sürücüsünün yavaşlamadan otobüsün sağından geçmeye çalıştığını ifade etti. Kazayla ilgili olarak polis ekipleri soruşturma başlattı.