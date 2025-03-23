Erzurum’da Mühendisler İftar Yemeğinde Buluştu

GEÇMİŞİN TECRÜBESİ, GELECEĞİN UMUDU

Makine Mühendisleri Odası Erzurum İl Temsilciliği, meslek mensupları, üyeler ve mühendislik eğitimi gören öğrencileri “Geçmişin Tecrübesi, Geleceğin Umudu” sloganıyla bir araya getirdi. Erzurum’da düzenlenen iftar yemeğinde, hem mesleki gelişim hem de sektörel işbirlikleri konusunda önemli açıklamalar yapıldı. Etkinlikte Erzurum’un önde gelen üniversitelerinin Makine Mühendisliği bölümü öğrencileri ile sektör profesyonelleri buluştu. Ayrıca, Erzurum’daki mühendislik eğitimine destek olacak projeler de katılımcılara duyuruldu.

İFTAR PROGRAMINA YOĞUN İLGİ

İftar programına Makine Mühendisleri Odası Trabzon Şube Başkanı Ufuk Bulut, yönetim kurulu üyeleri, Atatürk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İhsan Efeoğlu, fakülte öğretim üyeleri ve yerel yöneticiler katıldı. Erzurum Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi’nden de öğretim üyeleri heyet halinde etkinliğe iştirak etti. MMO Erzurum İl Temsilciliği Başkanı F. Ferhan Yıldız, yaptığı konuşmada önemli mesajlar vererek, öğrenci meslek kütüphanelerinin kurulacağını müjdeledi. Yıldız, “Bu kütüphaneler, öğrencilerin akademik ve mesleki hayatlarına büyük katkı sunarak, geleceğin mühendislerinin güçlü bir temele sahip olmalarını sağlayacak” şeklinde ifade etti.

SOSYAL PROJELERLE DESTEKLEME

MMO Erzurum Temsilciliği, Erzurum’daki üniversitelerde eğitim gören Makine Mühendisliği öğrencilerine konuk evi hizmeti sağlamak adına çalışmalara hız verdiklerini açıkladı. Başkan Yıldız, öğrencilerin konaklama ihtiyaçlarını karşılamayı hedefleyen projenin, eğitim süreçlerini daha verimli ve sağlıklı hale getirmeyi amaçladığını belirtti. Ayrıca, sektörel işbirliklerine de değinen Yıldız, gıda, sağlık, konfeksiyon, oto bakım ve onarım gibi alanlarda önemli anlaşmalar yaparak üyelerine daha kaliteli hizmetler sunmayı ve sektörel işbirlikleri ile fırsatlar yaratmayı hedeflediklerini söyledi. Yıldız, mühendislerin toplumsal sorumluluklarını yerine getirme amacıyla çalışmalarına devam ettiklerini vurguladı.