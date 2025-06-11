Erzurum’da Narkotik Operasyonu Gerçekleştirildi

UYUŞTURUCU SUÇLARINA YÖNELİK OPERASYONLAR

Erzurum İl Jandarma Komutanlığı, son bir ay içinde narkotik suçların önlenmesi amacıyla yaptığı çalışmalarda toplamda 8 şüpheliyi gözaltına aldı. Bu şüphelilerden 2’si, adli makamlara sevk edilerek tutuklandı. Yapılan operasyonlar sonucunda 17 gram metamfetamin, 71 gram bonzai, 1 gram kokain, 3 gram toz esrar ve 1 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

ADLİ İŞLEMLER DEVAM EDİYOR

Bu operasyonlar çerçevesinde 8 kişi hakkında adli işlem yapıldı ve 2 şüpheli tutuklandı. Erzurum İl Jandarma Komutanlığı, yaptığı açıklamada “Narkotik suç olaylarının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar, vatandaşlarımızdan aldığımız güçle aralıksız olarak sürdürülecek” ifadesini kullandı.