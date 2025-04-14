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Erzurum’da Narkotik Operasyonunda 8 Şüpheli Yakalandı

NARKOTİK SUÇLARA YÖNELİK OPERASYON

Erzurum İl Jandarma Komutanlığı, narkotik suçların önlenmesine yönelik düzenlenen bir operasyonda toplamda 8 şüpheliyi yakaladı. Elde edilen bilgilere göre, son bir ay içerisinde sürdürülen çalışmalar kapsamında; 4 kilo 921 gram kubar esrar, 300 gram toz esrar, 5 gram reçine esrar, 1 kilo 600 gram metamfetamin ve 96 gram bonzai maddesi ele geçirildi.

ADLİ İŞLEM YAPILDI

Gerçekleşen operasyonlar sonucunda toplamda 8 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. Bunlardan 3’ü, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı. Erzurum İl Jandarma Komutanlığı, konuya dair yaptığı açıklamada, “Narkotik suç olaylarının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar, vatandaşlarımızdan aldığımız güçle aralıksız olarak sürecektir” ifadesini kullandı.

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