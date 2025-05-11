Erzurum’da Nisan Ayında 17 Kaza

ERSİZ YARALAMALI TRAFİK KAZALARI

Erzurum’da jandarma sorumluluk bölgesinde Nisan ayında 17 yaralamalı trafik kazası meydana geldi. 2025 yılının Nisan ayı trafik istatistiklerine bakıldığında, jandarma bölgesinde yaşanan trafik kazalarında genellikle maddi hasarların daha fazla olduğu dikkat çekiyor. Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yapılan açıklamalarda, aylık trafik istatistik bülteninde yer alan ölü sayıları, kaza anındaki verileri ifade ediyor.

TRAFFİK İSTATİSTİKLERİNDEKİ GÖRÜNÜM

Jandarma Genel Komutanlığı Trafik Başkanlığı’nın Trafik İstatistik Verileri’ne göre, Erzurum’da 2025 yılı Mart ayında 17 yaralamalı kaza ve 9 maddi hasarlı kaza kaydedildi. Bu kazalar sonucunda toplamda 24 yaralı ve iki ölüm gerçekleşti. 2025 yılı ilk dört ayında ise, 53 ölümlü-yaralamalı kaza ve 40 maddi hasarlı kaza meydana geldi. Bu kazalarda 2 kişi hayatını kaybederken, 117 yaralı kayıtlara geçti. Anlaşarak kendi aralarında tutanak tanzim eden tarafların oluşturduğu maddi hasarlı trafik kaza sayıları ise istatistiklere dahil edilmiyor.