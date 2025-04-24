Erzurum’da Nüfus Müdürlüğü Açık Kalacak

YAKUTİYE İLÇE NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN AÇIK TUTULMASI

Erzurum Valiliği, Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı dolayısıyla Yakutiye İlçe Nüfus Müdürlüğü’nün açık tutulacağı bilgisini paylaştı. Açıklamada, ÖSYM Başkanlığınca düzenlenen çeşitli sınavlarda adayların kimlik belgelerini yanlarında bulundurmalarının zorunlu olduğu hatırlatıldı. “Nüfus Cüzdanı, T.C. Kimlik Kartı veya süresi geçerli Pasaport” gibi belgeler sınavlar için gereklidir.

SINAVDA MAĞDURİYETLERİN ÖNLENMESİ

Açıklamada, kimlik belgelerini kaybeden adayların, hafta sonu sınavlarında nüfus müdürlüklerinin kapalı olması nedeniyle yeni kimlik belgesi temin edemedikleri ve sınava giremeyerek mağdur oldukları belirtildi. Bu olumsuz durumun, adayların sınavlara erişimini zorlaştırdığı ifade edildi. “Bu nedenle, sınavlara sorunsuz bir şekilde erişimin sağlanması amacıyla, il sınırları içinde belirli İlçe Nüfus Müdürlüklerinin, ÖSYM tarafından ilan edilen sınav takviminde belirtilen hafta sonlarında, belirli saatler arasında açık tutulması gerekmektedir.”

HUKUK MESLEKLERİNE GİRİŞ SINAVI TARİHİ

Bu çerçevede, 27 Nisan 2025 Pazar günü gerçekleştirilmesi planlanan Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavında (HMGS/1), 07.00-10.00 saatleri arasında Yakutiye İlçe Nüfus Müdürlüğü’nün açık olacağı bildirildi.