METEOROLOJİ UYARIYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarından sonra Türkiye’nin birçok bölgesinde yağış etkili olmaya başladı. Özellikle Erzurum ilinde okulların tatil olup olmayacağı merak ediliyor. Meteoroloji, birçok il için kuvvetli kar yağışı uyarısında bulundu. Erzurum’da okullar tatil mi sorusu gündemde.

KUVVETLİ RÜZGAR VE FIRTINA BEKLENİYOR

Son değerlendirmelere göre; 17 Mart 2025 Pazartesi günü öğle saatlerinden itibaren İç Ege, İç Anadolu, Göller Yöresi ve Orta Karadeniz’in iç kesimleri ile zamanla Doğu Karadeniz’in yüksek kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına (50-70 km/saat, yüksek kesimlerde 80-90 km/saat) bekleniyor. Özellikle İç kesimlerde Pazartesi akşam saatlerinden sonra, Doğu Karadeniz’de Salı sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenen kuvvetli rüzgar nedeniyle ulaşımda sorunlar oluşabilir. Ayrıca çatı uçmaları ve toz savrulması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması öneriliyor.

ZİRAİ DON TEHLİKESİ

Balkanlar üzerinden gelecek soğuk ve yağışlı hava ile batı ve iç kesimlerde zirai don olayı bekleniyor. Marmara, İç Ege, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu ile Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimlerinde, 18 Mart 2025 Salı gecesinden itibaren beklenen zirai don hadisesinin Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri gece ve sabah saatlerinde orta kuvvette, yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Tarımsal faaliyetlerle uğraşan vatandaşların zirai don tehlikesine karşı dikkatli olması gerektiği belirtiliyor.

TATİL DUYURUSU BEKLENİYOR

18 Mart 2025 Salı günü öğle saatlerinden itibaren Marmara, Kuzey Ege ve Orta Karadeniz’de kuzey yönlerden, Doğu Anadolu’da ise güney yönlerden kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına bekleniyor. Ulaşımda aksamalar, çatı uçmaları ve soba ile doğalgaz kaynaklı zehirlenmelere karşı önlem alınması gerektiği ifade ediliyor. Erzurum Valiliğinden henüz 18 Mart Salı ile ilgili bir tatil duyurusu gelmedi.