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Erzurum’da Okullar Tatil Mi?

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METEOROLOJİ UYARILARI VE KAR YAĞIŞLARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yaptığı uyarılar sonrasında Türkiye’nin pek çok bölgesinde kar yağışları görülmeye başlandı. Özellikle Erzurum ilinde, okulların tatil olup olmayacağı konusunda belirsizlik sürüyor. Meteoroloji, birçok il için kuvvetli kar yağışı uyarısı yaptı. “Erzurum okullar tatil mi SON DAKİKA?” sorusu gündemde. 4 Mart Salı günü Erzurum’da okulların durumu hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

DOĞU ANADOLU VE DOĞU KARADENİZ’DE KAR ÖRTÜSÜ

Son günlerde etkili olan kar yağışları, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgelerinde yüksek kar örtüsünün oluşmasına neden oldu. Bölgede mevsim normallerinin altında seyreden hava sıcaklıklarının artarak Pazartesi gününden itibaren normallere yaklaşacağı tahmin ediliyor. Özellikle bölgenin yüksek, dağlık ve dik yamaçlı alanlarında çığ riski yüksek olarak değerlendiriliyor. “Çığ tehlikesi, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlarımız dikkatli ve tedbirli olmalı.”

KUZey EGE’DE FIRTINA BEKLENİYOR

Kuzey Ege’de ise rüzgarın, yarın akşam saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Bu fırtınanın 04.03.2025 Salı günü gece saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor. Erzurum Valiliği’nden, 4 Mart Salı ile ilgili tatil duyurusu henüz gelmedi.

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