Erzurum’da Okullar Tatil Mi? Öğren!

ŞİDDETLİ YAĞIŞLAR SONRASI OKUL TATİLİ MERAK EDİLİYOR

Türkiye’nin birçok bölgesinde etkisini gösteren şiddetli yağışlar, okulların tatil olup olmayacağını merak ettiriyor. Özellikle Erzurum’un durumu dikkatle izleniyor. Erzurum’da, 20 Mart 2025 Perşembe sabahından itibaren kuvvetli kar yağışının (5-20 cm) beklendiği, bu yüzden ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiği belirtiliyor.

HAVA RAPORU VE UYARILAR

Yapılan son değerlendirmelere göre; 17 Mart 2025 Pazartesi öğle saatlerinden itibaren İç Ege, İç Anadolu, Göller Yöresi, ve Orta Karadeniz’in iç kesimlerinde, Doğu Karadeniz’in yüksek kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden gelirken kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına (50-70 km/saat, Doğu Karadeniz’in yükseklerinde 90-100 km/saat) bekleniyor. İç kesimlerde Pazartesi akşam saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi beklenen kuvvetli rüzgar nedeniyle ulaşımda aksamalar, çatı uçması ve zehirlenmeler gibi olumsuzluklara karşı önlem alınması önem taşıyor.

FIRTINA UYARISI

Batı Karadeniz bölümünde, 20 Mart 2025 Perşembe gününden itibaren rüzgarın doğu ve kuzeydoğudan 6 ila 9 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Aynı gün Doğu Karadeniz’de de (Erzurum-Samsun) fırtınanın etkili olması bekleniyor. Ayrıca Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı hava nedeniyle batı ve iç kesimlerde zirai don olması muhtemel. Özellikle Marmara, İç Ege, Akdeniz’in iç kesimleri ve İç Anadolu bölgesinde 20 Mart gece saatlerinden itibaren zirai don bekleniyor.

OKUL TATİLİ İÇİN BEKLEYİŞ SÜRÜYOR

20 Mart 2025 Perşembe günü öğle saatlerinden itibaren Marmara, Kuzey Ege ve Orta Karadeniz’de bir yandan kuzey yönlerden fırtına beklenirken; Doğu Anadolu’da güney yönlerden de benzer Şiddetli rüzgarlar görülecek. Erzurum Valiliğinden henüz tatil ile ilgili bir açıklama gelmedi. Dolayısıyla, vatandaşlar ve öğrenciler için resmi duyurular bekleniyor.