Erzurum’da Okulların Durumu Merak Ediliyor

METEOROLOJİ UYARILARI HIZ KESMİYOR

Türkiye’nin birçok bölgesinde Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün duyurusu sonrasında yağışlar başlamış durumda. Erzurum ilinde ise eğitim kurumlarının tatil durumu konusunda belirsizlik devam ediyor. Meteoroloji, birçok il için daha güçlü kar yağışı uyarısında bulunuyor. Erzurum’da okullar tatil mi? Bu durum merak edilmekte.

KUVVETLİ RÜZGAR VE FIRTINA BEKLİYOR

Son değerlendirmelere göre; 17.03.2025 Pazartesi günü öğle saatlerinden itibaren İç Ege, İç Anadolu, Göller Yöresi, Orta Karadeniz’in iç kesimleri ve zamanla yüksek kesimler başta olmak üzere Doğu Karadeniz’de güney ve güneybatıdan kuvvetli rüzgarlar ve kısa süreli fırtınalar (50-70 km/saat, Doğu Karadeniz’in yükseklerinde 90 km/saat) bekleniyor. İç kesimlerde Pazartesi akşam saatlerinden itibaren, Doğu Karadeniz’de Cuma sabah saatlerinde etkisi azalacak kuvvetli rüzgarla ulaşımda aksamalar, çatı uçması, iç kesimlerde toz savrulması ve soba ile doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiği bildiriliyor.

KAR YAĞIŞI VE ZİRAİ DON TEHLİKESİ

21.03.2025 Cuma günü Samsun, Ordu ve Giresun’da beklenen yağışların iç kesimlerinde (700 metre ve üzeri rakımlı yerlerde) kuvvetli kar yağışı (10-20 cm kar örtüsü) şeklinde olması öngörülüyor. Ulaşımda aksamalar, buzlanma, don olayı ve kar yağışı nedeniyle çığ tehlikesi gibi sorunlara karşı da önlem alınması gerektiği ifade ediliyor. Ayrıca, Balkanlar’dan gelecek soğuk ve yağışlı havayla birlikte batı ve iç kesimlerde zirai don hadisesi bekleniyor. Marmara, İç Ege, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu ile Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimlerinde 20.03.2025 (Cuma) gece saatlerinden itibaren beklenen zirai don göz önünde bulundurulmalı.

VALİLİKLERDEN AÇIKLAMALAR GELİYOR

20.03.2025 Cuma günü öğle saatlerinden itibaren Marmara, Kuzey Ege ve Orta Karadeniz’de kuzey yönlerden; Doğu Anadolu’da güney yönlerden; Marmara’nın güneyi, Ege, Akdeniz ve İç Anadolu bölgelerinde kuzey yönlerden kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) bekleniyor. Ordu Valiliği, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 9 ilçede tam, 8 ilçede ise kısmi olarak eğitime 1 gün ara verileceğini duyurdu. Erzurum Valiliği, henüz 21 Mart Cuma günü ile ilgili tatil kararı almadı.