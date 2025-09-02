Erzurum’da Ölü Adamın Kimliği Belirlendi

ÖLÜ BULUNAN YAŞLI ADAMIN KİMLİĞİ BELİRLENDİ

Erzurum’da çevre yolu üzerinde sazlık alanda ölü bulunan yaşlı adamın kimliği tespit edildi. D100 kara yolu kenarındaki sazlık alanda bulunan erkek cesedinin, 90 yaşındaki Sabri Bilmez’e ait olduğu belirlendi. Olay yeri çevresindeki bir araç servisinde bekçi olarak çalışan Ahmet Coşkun, “Ses duyduk ve bu şekilde haberdar olduk” dedi.

OLAYIN SEBEBİNE YETKİLİLERİN MÜDAHALESİ

Dün gece, çevreden gelen sesler üzerine bölgede bulunan servis çalışanları ihbarda bulundu. Sulak alanda yapılan kontrollerde hareketsiz yatan bir erkek cesedi bulundu. AFAD’a bağlı dalgıç timleri yaptığı çalışma sonucunda cesedi sazlık alandan çıkardı. Yapılan ilk incelemede cesedin Sabri Bilmez’e ait olduğu tespit edildi. Sağlık ekipleri, Bilmez’in yaşamını yitirdiğini bildirdi.

ŞÜPHELİ ÖLÜM VE SORUŞTURMA

İlk bulgularda Bilmez’in vücudunda herhangi bir darp izine rastlanmadı. Ancak Bilmez’in ölümü şüpheli olarak kaydedildi. Ölüm nedeni, yapılacak otopsinin ardından kesinleşecek. Cumhuriyet savcılığınca olayla ilgili bir soruşturma başlatıldığı bildirildi.