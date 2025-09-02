Erzurum’da ölü bulunan yaşlı adam tespit edildi

ÖLDÜRÜLEN YAŞLI ADAMIN KİMLİĞİ AÇIKLANDI

Erzurum’da çevre yolu üzerinde sazlık alanda ölü bulunan yaşlı adamın kimliği belirlendi. D100 kara yolu kenarındaki sazlık alanda bulunan cesedin, 90 yaşındaki Sabri Bilmez’e ait olduğu anlaşılmıştır. Olayla ilgili olarak, çevredeki bir servis alanında bekçi olarak görev yapan Ahmet Coşkun, “Ses duyduklarını ve bu şekilde haberdar olduklarını” ifade etti.

OLAYA MÜDAHALE VE İNCELEME

Olay, dün gece çevreden gelen seslerin ardından bu bölgedeki servis çalışanları tarafından yapılan ihbar neticesinde meydana geldi. Sulak alanda yapılan kontroller sonucunda hareketsiz bir erkek cesedi tespit edildi. AFAD’a bağlı dalgıç ekipleri, cesedi bulunduğu sazlık alanından çıkardı. Yapılan incelemeler sonucunda, cesedin Sabri Bilmez’e ait olduğu doğrulandı. Sağlık ekipleri, Bilmez’in hayatını kaybettiğini bildirdi.

ÖLÜM NEDENİ ŞÜPHELİ

İlk bulgularda vücutta herhangi bir darp izine rastlanmadı. Ancak, Bilmez’in ölümü şüpheli olarak kaydedildi. Ölüm nedeni, yapılacak kesin otopsinin ardından netleşecek. Olayla ilgili Cumhuriyet savcılığı tarafından bir soruşturma başlatıldığı öğrenildi.