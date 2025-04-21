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Erzurum’da Operasyonda Metamfetamin Ele Geçirildi

POLİS OPERASYONUNDA UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Erzurum’da yapılan polis operasyonunda, 2 kilo 850 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, narkotik köpeği Magnum ile gerçekleştirdiği çalışmada, uyuşturucu ile birlikte 7 bin 60 TL suç unsuru para buldu.

ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Uyuşturucu maddelerle bağlantılı olarak gözaltına alınan H.S. (30), adli mercilere sevk edilerek tutuklanıp ceza infaz kurumuna gönderildi. Emniyetten yapılan açıklamada, “Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı, satışı ve nakli ile ilgili mücadelemiz kararlılıkla sürdürülecek” ifadeleri kullanıldı.

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