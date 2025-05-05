Erzurum’Da Otomobil Aniden Alev Aldı

OTOMOBİLDE ANİ YANGIN OLAYI

Erzurum’da seyir halindeki bir otomobil beklenmedik bir şekilde alev aldı. Yangına itfaiye ekipleri müdahale ederken, araçta maddi hasar meydana geldi. Olayın detaylarına göre, Erzurum Valiliği önünde yaşanan yangında, N.K. yönetimindeki 25 ACG 917 plakalı otomobil aniden alevleniyor. Aracın motor kısmında başlayan yangın kısa süre içinde büyüyerek ciddi bir durum oluşturdu.

İTFAİYE EKİPLERİ HIZLA MÜDAHALE ETTİ

Yangın, olay yerine hızla ulaşan itfaiye ekiplerince kısa sürede kontrol altına alındı ve söndürüldü. Ancak, bu yangın nedeniyle araçta maddi hasar oluştu. Yangının yaşandığı bölge, söndürme çalışmaları sırasında kısa süreliğine trafiğe kapandı.