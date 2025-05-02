Erzurum’da Otomobil Dereye Düştü

Otomobil Dereye Düştü

Erzurum’da, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu bir otomobil dereye düştü ve ters döndü. Kazada, yaralı olarak çıkarılan üç kişi hastaneye kaldırıldı. Kaza, akşam saat 21.15 sıralarında Palandöken ilçesinde meydana geldi. Hüseyin Avni Ulaş Mahallesi Tuzcu Küme Evler yolu üzerinde, Furkan K. yönetimindeki 71 EK 177 plakalı otomobil, karanlık nedeniyle yolu karıştırarak kontrolden çıktı. Araç, yaklaşık 5 metre yükseklikten dereye düştü.

Kaza Sonrası Müdahale

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri, itfaiye ve polis yönlendirildi. Furkan K. ile arka koltukta bulunan Ercan B. kısa sürede otomobilden çıkarıldı. Ancak, ön sağ koltukta sıkışan Kadir Ö.’ye ulaşmak için itfaiye ekipleri uzun bir çaba harcadı. Kadir Ö., halatlar yardımıyla çekilerek kurtarıldı. Trafik polislerine kazanın sebeplerini anlatan Furkan K., “Araba eski, farlarım sıkıntılı, yön levhalarını görünce yol zannedip döndüm. Meğerse orası yol değilmiş. Ondan sonra bir anda ne olduğunu anlamadım. Biz aşağı düşeli 10 dakika olmadı, hepimiz farkındayız” diye ifade etti.

Tanıkların Açıklamaları

Kazayı gören Abdulkerim Çelik, mahalle sakini olduğunu belirterek, “Ben traktörle aşağıdan geliyordum. Onlar da mezra yolundan aşağı doğru iniyorlardı. Buradaki virajı alamayarak dere yatağına uçtular. O sırada belediyenin temizlik kamyonu geldi, onlar ekipleri aradı, biz de vatandaş olarak yardımcı olduk” dedi. Kazada yaralanan sürücü Furkan K. ile yanındaki arkadaşları Ercan B. ve Kadir Ö., hastaneye kaldırıldı ve tedavi altına alındı.