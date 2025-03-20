Erzurum’da Özel Bireyler İçin Anlamlı İftar

ANLAMLI İFTAR PROGRAMI DÜZENLENDİ

Erzurum’da, Özel Güzide Yaşlı ve Engelli Bakım Merkezi’nde hizmet alan bireyler için özel bir iftar etkinliği gerçekleştirildi. Programa Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Özgül Aykut, Özel Güzide Bakım Merkezi Müdürü Abdulkerim Kavaz, kurum personeli ve özel bireyler katıldı. Programa katılanlar, birlikte iftar yaparak dayanışma ve paylaşım duygusunu pekiştirdi.

ÖZEL BİREYLERİN HAYAT KALİTESİNE VURGU

İftar programında söz alan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut, özel bireylerin yaşam kalitelerini artırmaya yönelik çalışmalara dikkat çekti. Aykut, “Özel gereksinimli bireylerimiz için yapılan her çalışma, onların topluma daha güçlü bir şekilde katılımını sağlamak adına büyük bir adımdır. Devletimizin sunduğu sosyal hizmetler ve sivil toplum kuruluşlarımızın katkılarıyla, özel bireylerimizin yaşam standartlarını yükseltmeye devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

MERKEZİN SUNDUĞU HİZMETLER

Özel Güzide Bakım Merkezi Müdürü Abdulkerim Kavaz da merkezin sunduğu hizmetler hakkında bilgi vererek, “Burada yaşayan bireylerimizin sadece temel ihtiyaçlarını karşılamakla kalmıyor, onların sosyalleşmelerine, eğitim almalarına ve kendilerini geliştirmelerine de yardımcı oluyoruz. Bu tür etkinlikler, onların moral ve motivasyonunu artırarak toplumla daha güçlü bağlar kurmalarına katkı sağlıyor” şeklinde konuştu.

ETKİNLİKLERİN DEVAM ETMESİ GEREKİYOR

İftar programının sona ermesinin ardından, Dünya Sosyal Hizmet Günü dolayısıyla özel bireyler, kurum personeli ve katılımcılar bir araya gelerek pasta kesti. Katılımcılar, özel bireylerle ilgilenerek onların mutluluğuna ortak oldu. Program, sıcak ve samimi bir atmosferde tamamlanırken, katılımcılar bu tür anlamlı etkinliklerin devam etmesi gerektiğini belirtti ve organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür etti.