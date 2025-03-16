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Erzurum’da Park Halindeki Araç Yandı

OTOMOBİL YANDI

Erzurum’da park halindeki bir otomobil alev aldı. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, otomobil tamamen kullanılamaz hale geldi. Edinilen bilgilere göre, olay Yakutiye ilçesi Hilalkent Mahallesi’nde gerçekleşti.

ALEV ALMA NEDENİ

El freni çekilmeyen park halindeki otomobil, hareket ederek bir aydınlatma direğine çarptıktan sonra aniden alev aldı. Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye intikal eden itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Ancak, yangın sonucunda otomobilin durumu ciddi şekilde kötüleşti.

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