Erzurum’da Polis, Arkadaşını Yaraladı

POLİS MEMURUNUN KAZA SONUCU YARALANMASI

Erzurum’da, bir vatandaşın ruhsat yenileme işlemi sırasında bir polis memuru, kontrol etmek üzere aldığı silahı kazara ateşlendirdi. Polis memuru, ruhsat yenilemek için gelen kişinin silahını incelediği sırada kazara silah ateş aldı. Fırlayan kurşun, mesai arkadaşı olan diğer polis memurunun çene kısmına isabet etti.

SAĞLIK EKİPLERİ OLAY YERİNDE MÜDAHALE ETTİ

Olay yerine derhal sağlık ekipleri gönderildi. Sağlık ekipleri, yaralı polis memurunu kontrol ettikten sonra hastaneye kaldırdı. Edinilen bilgilere göre, yaralı polisin sağlık durumunun iyi olduğu ve tedavisinin devam ettiği bildiriliyor. Olayla ilgili inceleme ve soruşturma süreci sürüyor.