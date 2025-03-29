Erzurum’da Ramazan Bayramı İçin Güvenlik Tedbirleri Artırıldı

GÜVENLİK TEDBİRLERİ ARTIRILIYOR

Erzurum İl Jandarma Komutanlığı, vatandaşların Ramazan Bayramı’na huzurlu bir şekilde girmelerini sağlamak için güvenlik önlemlerini güçlendiriyor. Bu doğrultuda, genel güvenliğin korunması ve kamu düzeninin sağlanması amacıyla çeşitli tedbirler alınıyor. Ramazan Bayramı boyunca, Trafik Jandarması şehirlerarası ile mahalle yollarında trafik denetimlerini sıklaştıracak. Alkol, hız ihlalleri, kış lastiği kullanımı ve emniyet kemeri denetimleri yapılacak. Ayrıca, sürücüler güvenli sürüş kuralları hakkında bilgilendirilecek.

EMNİYET HİZMETLERİ DEVAM EDECEK

Erzurum İl Jandarma Komutanlığı, Ramazan Bayramı’nın güvenli bir şekilde geçmesi için 30 Mart 2025 – 06 Nisan 2025 tarihleri arasında, belirlenen noktalarda toplam 1.554 personelin katılımıyla emniyet ve asayiş hizmetlerine devam edecek. Bu kapsamda alınacak önlemler, vatandaşların bayram süresince daha güvenli bir ortamda bulunmalarına katkı sağlayacak.