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Erzurum’da Sağanak Yağış Hayatı Etkiledi

YAĞMUR NEDENİYLE YAŞANAN OLUMSUZLUKLAR

Erzurum’da şiddetli sağanak, yaşamı olumsuz etkiliyor. Kentte öğleden sonra aniden etkili hale gelen şiddetli sağanak sonucu alt geçitler suyla doldu. Yağmur yüzünden cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşuyor, bu da trafiği aksatıyor.

ALT GEÇİTLER TRAFİĞE KAPATILDI

Kent merkezindeki Fil Geçti ve Aziziye alt geçitleri, yağış sonrası biriken su nedeniyle polis ekiplerince ulaşıma kapatıldı. Belediye ekipleri, cadde ve sokaklarda biriken suları temizlemek için yoğun bir çalışma yürütüyor. Yağışla hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ise zor anlar yaşıyor.

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