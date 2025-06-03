Erzurum’da Sağanak Yağmur Sorun Yaratıyor

SAĞANAK YAĞMUR, HAYATI OLUMSUZ ETKİLEDİ

Erzurum’da etkisini gösteren sağanak yağış, günlük yaşamı olumsuz yönde etkiliyor. Kent merkezinde, bugün öğle saatlerinde aniden başlayan yağmur, cadde ve sokaklarda su birikintilerinin oluşmasına yol açtı. Bazen dolu ile karışık yağan bu yağış, hayatı zorlaştırıyor. Hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, korunmak için koşarak bina altlarına sığınmaya çalışırken, araç trafiğinde de aksamalar meydana geldi.

ULAŞIMDA SORUNLAR YAŞANDI

Yağış sonrasında, bazı alt geçitlerde su birikintileri oluşması ulaşımı neredeyse durma noktasına getirdi. Bu durum, özellikle sürücüler için ciddi sorunlar yarattı. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü, heyelan ve sel riskine karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyarıyor. Bu tür doğal olaylar, aniden yaşandığı için hazırlıklı olmak gereken bir konu.