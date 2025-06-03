Haberler

Erzurum’da Sağanak Yağmur Sorun Yaratıyor

SAĞANAK YAĞMUR, HAYATI OLUMSUZ ETKİLEDİ

Erzurum’da etkisini gösteren sağanak yağış, günlük yaşamı olumsuz yönde etkiliyor. Kent merkezinde, bugün öğle saatlerinde aniden başlayan yağmur, cadde ve sokaklarda su birikintilerinin oluşmasına yol açtı. Bazen dolu ile karışık yağan bu yağış, hayatı zorlaştırıyor. Hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, korunmak için koşarak bina altlarına sığınmaya çalışırken, araç trafiğinde de aksamalar meydana geldi.

ULAŞIMDA SORUNLAR YAŞANDI

Yağış sonrasında, bazı alt geçitlerde su birikintileri oluşması ulaşımı neredeyse durma noktasına getirdi. Bu durum, özellikle sürücüler için ciddi sorunlar yarattı. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü, heyelan ve sel riskine karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyarıyor. Bu tür doğal olaylar, aniden yaşandığı için hazırlıklı olmak gereken bir konu.

ÖNEMLİ

Haberler

Körfez Gençlerbirliği SK, Ertuğrul Poyraz İkincilik Aldı

Körfez Gençlerbirliği'nin sporcusu Ertuğrul Poyraz, Karadağ'daki Balkan Çocuklar Karate Şampiyonası'nda 10 yaş 30 kilogram kumite kategorisinde gümüş madalya elde etti. Finalde zorlu bir mücadele verdi.
Haberler

Çöplükte Kurbanlık Satılıyor! İzmit Belediyesi Çözüm Üretmiyor

İzmit Belediyesi, hayvan satıcılarına çöplük alanında satış izni verince tepkiler gündeme geldi. Satıcılar, olumsuz şartlarda satış yapmak zorunda kalmaktan şikayetçi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.