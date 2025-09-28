Erzurum’da Sağlık Çalışanları Gazze İçin Yürüdü

SAĞLIK ÇALIŞANLARINDAN PROTESTO YÜRÜYÜŞÜ

Erzurum’da sağlık çalışanları, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarını kınamak ve bu zulme dikkat çekmek amacıyla sessiz yürüyüşlerine devam ediyor. 98 haftadır düzenledikleri protesto aktivitelerinde hekimler ve sağlık çalışanları, Lala Paşa Camii avlusunda toplanarak Yakutiye Kent Meydanı’na kadar yürüdü. Burada, grup adına tıp fakültesi öğrencisi Yusuf Çiftçi bir basın açıklaması yaptı.

YUSUF ÇİFTÇİ’DEN GÜÇLÜ MESAJLAR

Çiftçi, “Allah’ın selamı, rahmeti ve bereketi; kahraman mücahidlere, Gazze’nin mukaddes mevzilerinde direnen yiğitlere, dünyanın dört bir yanındaki hür insanlara ve Sumud Filosu’na katılan mücahitlere olsun” diyerek konuşmasına başladı. “Bugün yaşadıklarımız, insani yardımın önüne bile duvar örüldüğünü gösteriyor. Önceden Vicdan, Madleen ve Hanzala gemileri engellendi, şimdi de Sumud Filosu’na yapılan hain saldırılar, insanlığın vicdanında silinmeyecek bir kara leke olarak tarihe geçti. Bu saldırılar, Gazze’ye ulaştırılmaya çalışan unun, ilacın ve mamanın hedef alınmasıdır. Dünyanın gözü önünde işlenen bu suçlara sessiz kalmak, zulme ortak olmaktır. Unutulmamalıdır ki 7 Ekim, zilleti reddedip izzeti kuşananların günüdür. Kudüs davasının unutulmadığını ve işgalin asla normalleştirilemeyeceğini tüm dünyaya ilan edenlerin günüdür. 7 Ekim, mazlumların umut günü, zalimlerin korku gecesidir” şeklinde ifadeler kullandı.

GAZZE’NİN ÖNEMİ VE MİRAS

Çiftçi, “Bizler için Kudüs ve Gazze, tarihin yüklediği emanettir. Bu emaneti taşımak, mirası korumak ve gelecek nesillere aktarmak hepimizin boynunun borcudur” diyerek duygu dolu bir konuşmasını sürdürdü. “Gazze bizim için her şeyden öte bir mektep. Zalim ne kadar büyük olursa olsun direnmeyi, en kötü durumda bile zillete düşmemeyi, Allah için sevip Allah için buğzetmeyi, Allah için merhamet edip Allah için öfkelenmeyi onlardan öğrendik. Biz; Allah’a iman, teslim ve tevekkül etmek nedir senden öğrendik ey Gazze” dedi.

Çiftçi, “Yıkılmış camilerin yanında kenetlenmiş bir bina gibi saf bağlayarak durduğunuz namazlara, iftar açmadan tuttuğunuz oruçlara şahidiz. Şehit olmadan evvel parmağıyla şehadet getirip secdeye giden Tayser Ebu Taym, şehadetine şahidiz” şeklinde hamasi bir dille bitirdi. Basın açıklamasının ardından kalabalık, yapılan dua sonrası olaysız şekilde dağıldı.