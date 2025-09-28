Erzurum’da Sağlık Çalışanları Gazze İçin Yürüdü

SAĞLIK ÇALIŞANLARINDAN PROTESTO YÜRÜYÜŞÜ

Sağlık çalışanları, Erzurum’da İsrail’in Gazze’ye gerçekleştirdiği saldırıları protesto etmek amacıyla sessiz yürüyüşlerine devam etti. 98 haftadır sürdürdükleri bu protesto eylemleri ve basın açıklamaları ile ilgili olarak hekimler ve sağlık personeli, Lala Paşa Camii avlusunda bir araya gelerek Yakutiye Kent Meydanı’na kadar yürüdü. Burada grup adına basın açıklamasını tıp fakültesi öğrencisi Yusuf Çiftçi yaptı.

BASIN AÇIKLAMASINDA DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMALAR

Çiftçi, “Allah’ın selamı, rahmeti ve bereketi; kahraman mücahidlere, Gazze’nin mukaddes mevzilerinde direnen yiğitlere, dünyanın dört bir yanındaki hür insanlara ve Sumud Filosu’na katılan mücahitlere olsun” diyerek sözlerine başladı. Devamında, “Bugün yaşadıklarımız, insani yardımın önüne bile duvar örüldüğünü gösteriyor. Daha önce Vicdan, Madleen ve Hanzala gemileri engellendi, şimdi de Sumud Filosu’na yapılan hain saldırılar, insanlığın vicdanında silinmeyecek bir kara leke olarak tarihe geçti. Bu saldırılar, Gazze’ye ulaştırılmaya çalışılan unun, ilacın, mamanın hedef alınmasıdır” şeklinde ifadelerini sürdürdü. Çiftçi, sözlerine, “Dünyanın gözü önünde işlenen bu suçlara sessiz kalmak, zulme ortak olmaktır. Unutulmamalıdır ki 7 Ekim, zilleti reddedip izzeti kuşananların günüdür.” şeklinde devam etti.

GAZZE’NİN ÖNEMİ VE MİSYONU

Yusuf Çiftçi, Kudüs ve Gazze’nin tarihin yüklediği birer emanet olduğunu vurgulayarak, “Bu emaneti taşımak, mirası korumak ve gelecek nesillere aktarmak hepimizin boynunun borcudur.” dedi. Gazze’nin kendileri için bir okul olduğunu belirten Çiftçi, “Zalim ne kadar büyük olursa olsun direnmeyi, en kötü durumda bile zillete düşmemeyi onlardan öğrendik. Biz; Allah’a iman, teslim ve tevekkül etmek nedir senden öğrendik ey Gazze” diye konuştu. Yapılan basın açıklamasının ardından kalabalık, duaların ardından olaysız bir şekilde dağıldı.