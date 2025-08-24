Erzurum’da Sağlık Çalışanları Protesto Etti

PROTESTO YÜRÜYÜŞÜ DEVAM EDİYOR

Erzurum’da 93. haftadır kesintisiz bir şekilde, İsrail’in Gazze’ye yönelik gerçekleştirdiği saldırıları protesto etmek amacıyla sessiz yürüyüş düzenleyen hekimler ve sağlık çalışanları tekrar bir araya geldi. Lala Mustafa Paşa Cami önünde toplanan sağlık çalışanları, içinde doktor ve tıp fakültesi öğrencilerinin de bulunduğu bir kalabalıkla, Türk, Filistin ve “Doğu Türkistan” bayrakları eşliğinde döviz ve pankartlarla Yakutiye Medresesi’ne yürüdü.

GÜNDEMDEKİ ACILARI PAYLAŞTI

Aile hekimi Bünyamin Yeşilyurt, Gazzelilerin aylardır İsrail’in saldırıları altında yaşam mücadelesi verdiğini ve bu saldırılarda binlerce masum insanın hayatını kaybettiğini hatırlatarak, “Artık zaman Müslümanım diyen insan için eskisi gibi değil. Müslümanın rutini; dünyalık işlerini yerine getirirken ibadetlerini eda edip kenara çekilmek değil.” dedi. Yeşilyurt, Gazzeli kardeşlerinin cennet için göğüs göğüse mücadele ettiğini ve onların hallerinden daha fazla etkilenmeleri gerektiğini ifade etti. “Bu hafta da bu meydandayız. Bakmaya çekindiğimiz aç bedenleri hala günbegün artarak görüyoruz.” şeklinde konuştu.

SOYKIRIM İFADESİ

Yeşilyurt, devam eden yürüyüşler boyunca ihtiyaç duyulan her türlü desteği sağlamaya çalıştıklarını dile getirdi. “Bakınca sayılabilen kemiklere, kucaklarında yavrularının eriyişini izleyen annelere, doğum belgesini alıp eve giderken evlatlarının yaşamına son verildiğini öğrenen babalara, tek başına korkmadan adımlarını şehadete atan insanlara şahit oluyoruz.” diye belirten Yeşilyurt, katılımcılara, “Canlı yayında soykırım izliyoruz.” çağrısında bulundu. Geçmişteki intifada anılarına atıfta bulunarak, zamanın acımasız olduğunu ve durumun ciddiyetini vurguladı. Sonrasında katılımcılar, İsrail’in saldırıları nedeniyle Filistin’de hayatını kaybedenler için dua etti.