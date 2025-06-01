Erzurum’da Sağlık Çalışanları Protesto Yaptı

ERZURUM’DA HEKİMLERDEN PROTESTO YÜRÜYÜŞÜ

Erzurum’da görev yapan sağlık çalışanları, hekimler ve tıp fakültesi öğrencileri, İsrail’in Gazze’ye yönelik gerçekleştirdiği saldırılarını protesto etmek amacıyla yeniden yürüyüş düzenledi. Erzurum Kalesi önünde bir araya gelen grup, 81’inci haftada da zulme karşı seslerini duyurdu ve yürüyüşlerine devam etti. Türk, Filistin ve Doğu Türkistan bayraklarıyla desteklenen gösteriye, vatandaşların katılımı da dikkat çekti.

HASTA VE ŞEHİTLER İÇİN SESLERİNİ DUYURDULAR

Grup adına bir konuşma yapan Eczacılık Fakültesi öğrencisi Ahmet Talha Ye, Gazze’deki ablukayı hatırlatarak, “Bu zulmün 86. Haftası’nda, 603 gündür zalimlerin Filistin’de kadın, çocuk demeden katletmeye devam ettiklerini” ifade etti. Ye, “Bugün burada 81 haftadır yaptığımız gibi zulme sessiz kalmadığımızı ifade etmek ve efendimiz Muhammed Mustafa (s.a.v)’in ‘bir kötülüğü elinizle engelleyebiliyorsanız engelleyin, engelleyemiyorsanız dilinizle duyurun, duyuramıyorsanız kalbinizle buğz edin’ sözünü yerine getirmek için toplandık” dedi. Ayrıca, “Gazze’nin kurtuluş umudunu taşıyan sağlık çalışanlarıyız ve dünyaya bu sesi duyurmak için buradayız” şeklinde konuştu.

DUA İLE SONLANDI

Konuşmanın ardından katılımcılar hep birlikte dua etti.