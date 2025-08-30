Erzurum’da Sağlık Çalışanları Yürüdü

PROTESTO YÜRÜYÜŞÜ DEVAM EDİYOR

Erzurum’da sağlık çalışanları ve hekimler, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarını kınamak ve bu zulme dikkat çekmek amacıyla yaptıkları sessiz yürüyüşlerini 94. haftasında da devam ettirdi. Kent merkezinde yer alan Lala Paşa Camisi önünde toplanan tıp fakültesi öğrencileri ve sağlık çalışanları, Türk ve Filistin bayraklarıyla birlikte döviz ve pankartlar taşıyarak Yakutiye Medresesi’ne doğru yürüyüş gerçekleştirdi.

AÇIKLAMA YAPILDI

Katılımcılara hitap eden Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Yusuf Çiftçi, İsrail’in saldırıları sonucu yaşamını yitiren Filistinlilere rahmet diledi. Çiftçi, “Gazze için işlenen zulmü duyurmak, halkımızı boykota davet etmek ve mazlumların sesi olmak için buradayız.” dedi. Çiftçi, 22 aydan uzun süredir süregelen saldırılara, açlık ve bombalara maruz kalan çocuklara, hedef alınan hastanelere, okullara ve camilere dikkat çekmek için toplandıklarını ifade etti.

GAZZE HALKINA ŞÜKRAN DUYULDU

Çiftçi, “Çocuğunu toprağa gömerken şikayet etmek yerine ellerini açıp ‘Allah’ım bizden razı olana kadar kanımızı almaya devam et’ diye dua ettiğini gördüğümüz için Gazzeli anne ve kadınlara minnettarız. Ölümün bir son olmadığına inananların asla yenilmeyeceklerini bize gösterdikleri için Gazze’nin insanlarımıza şükran duyuyoruz.” şeklinde konuştu.