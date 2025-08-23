Erzurum’da Sağlık Çalışanları Yürüdü

ERZURUM’DA SESSİZ YÜRÜYÜŞ DEVAM EDİYOR

Erzurum’da sağlık çalışanları ve hekimler, İsrail’in Gazze’ye yönelik gerçekleştirdiği saldırılara karşı protesto düzenleyerek dikkat çekmeye devam ediyor. Yürüyüş, 93. haftasında da sürdü. Doktorlar ve tıp fakültesi öğrencilerinin de aralarında bulunduğu sağlık çalışanları, kent merkezindeki Lala Mustafa Paşa Cami önünde toplandı. Burada Türk, Filistin ve “Doğu Türkistan” bayrakları eşliğinde döviz ve pankartlarla Yakutiye Medresesi’ne yürüyüş gerçekleştirildi.

AİLE HEKİMİNDEN AÇIKLAMA

Grup adına açıklama yapan aile hekimi Bünyamin Yeşilyurt, “Gazzelilerin aylardır, İsrail’in saldırıları altında yaşam mücadelesi verdiğini” belirtti. Yeşilyurt, saldırıların sonucunda binlerce masum insanın hayatını kaybettiğine dikkat çekerek, “Haftalardır yapabildiğimiz ne varsa yapmaya çalışıyoruz. Bu hafta da bu meydandayız. Bakmaya çekindiğimiz aç bedenleri hala günbegün artarak görüyoruz” diyerek, korkunç manzaralara şahitlik ettiklerini ifade etti.

DUA ETMEK İÇİN BİR ARAYA GELDİLER

Yeşilyurt, “Bakınca sayılabilen kemiklere, kucaklarında yavrularının eriyişini izleyen annelere, doğum belgesini alıp eve giderken evlatlarının yaşamına son verildiğini öğrenen babalara, tek başına korkmadan adımlarını şehadete atan insanlara şahit oluyoruz. Canlı yayında soykırım izliyoruz. Biliyoruz ki üstün gelecek olan Filistinlilerdir, gevşeklik göstermeyelim, üzülmeyelim. Çünkü eğer inanmışsak üstün gelecek olan bizleriz” şeklinde konuştu. Yürüyüş sonrası, grup üyeleri, İsrail’in saldırıları sonucunda hayatını kaybeden Filistinliler için dua etti.