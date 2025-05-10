Erzurum’da Sağlıkçılar, Gazze’ye Destek İçin Yürüdü

HEKİMLER VE SAĞLIK ÇALIŞANLARI PROTESTO GÖSTERİSİ DÜZENLEDİ

Erzurum’da doktorlar ve sağlık çalışanları, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarına karşı çıkmak ve zulme dikkati çekmek amacıyla 78’inci haftada yürüyüş gerçekleştirdi. Kent merkezinde bulunan Erzurum Kalesi’nin önünde buluşan grup, Türk, Filistin ve Doğu Türkistan bayraklarıyla, ellerindeki döviz ve pankartlarla kalenin içerisine yürüdü.

SAĞLIK ÇALIŞANLARINDAN ANLAMLI AÇIKLAMA

Atatürk Üniversitesinden Prof. Dr. Naci Ceviz, grubu temsilen yaptığı konuşmada, “Bir çocuğun son nefesini izlerken hiçbir şey yapamamanın çaresizliğiyle, bir annenin paramparça evladını kucakladığı sahneyi unutamamanın yüküyle ve hastane koridorunda infaz edilen meslektaşlarının kan izlerini kalplerinde taşıyarak toplandık” dedi. Ceviz, “Karanlığın karşısında bir mum yakmak için buradayız” ifadesini kullandı. Duygularına ek olarak, sağlık çalışanlarının gözyaşının dini olmadığını ve mazlumların din, dil ya da ırk ayrımı gözetmeksizin her türlü vahşetin karşısında durulması gerektiğinin bilincinde olduklarını vurguladı.

EKONOMİK BOYKOTUN ÖNEMİ VURGULANMAKTA

Ceviz, zulmün sadece Filistin ile sınırlı kalmadığını, “Bugün Doğu Türkistan’da bir annenin gözleri bağlı doğum yaptığını, çocuğunu kucağına bile alamadan annenin hapse atıldığını biliyoruz” diyerek dünya genelindeki diğer zulümleri de anımsattı. Ayrıca, “Arakan’da topraklarından sürülen Müslümanların denizde can verdiğini, Keşmir’de çocukların gözlerine kurşun sıkıldığını duyuyoruz” dedi. Ekonomik boykotun önemli bir silah olduğuna dikkat çeken Ceviz, “Kullandığımız ilaçlar, tükettiğimiz gıdalar, satın aldığımız teknolojilerle bu katliamı fonlayan biz olamayız. Fonlayanlara tek bir kuruş dahi kazandıramayız” şeklinde konuştu.

Ceviz, “Her boykot ürününün alternatifini oluşturmak da şehit edilen binlerce çocuğa borcumuzdur. Zulmü kanıksamayacağız, alışmayacağız, unutmayacağız ve zalim kim olursa olsun, onun karşısında durmaya devam edeceğiz” diyerek sözlerini tamamladı.