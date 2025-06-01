Erzurum’da Sağlıklı Hayatlar İçin Pedal Çevrildi

BİSİKLET TURUYLA SAĞLIKLI YAŞAM VURGUSU

Erzurum’da “Sağlığın Keyfini Birlikte Sürelim” temasıyla bisiklet turu düzenlendi. Yeşilay tarafından öncülük edilen bu etkinlik, 81 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilmekte ve sağlıklı yaşamı teşvik etmeyi amaçlıyor. Bisiklet turu, Erzurum Kalesi önünden başlayarak Yakutiye Kent Meydanı ve Cumhuriyet Caddesi boyunca devam etti ve yine Erzurum Kalesi önünde sona erdi. Sağlıklı yaşam için pedal çeviren katılımcılar, çeşitli yaş gruplarından oluştu.

KATILIMCILARA HEDİYELER DAĞITILDI

Erzurum Kalesi’nde başlayan etkinlikte birçok bisikletçi, Havuzbaşı Kent Meydanı’na kadar gittikten sonra başlangıç noktasına geri döndü. Etkinliğe, Vali Mustafa Çiftçi ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur ve İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Yer gibi katılımcılar da destek verdi. Etkinliğin son kısmında yapılan çekilişle katılımcılara çeşitli hediyeler verildi.

OBEZİTEYE DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMALAR

Vali Çiftçi, etkinlikte bir konuşma yaparak Yeşilay’ın amaçlarına ve bu alandaki mücadelelerine dikkat çekti. “Yeşilay, Erzurum’da ‘Can Erzurum’ sosyal sorumluluk projesiyle güzel bir projeye imza attı. Umarım ardından başka projeler de gelir. Pandemide bir buçuk-iki sene mücadele ettik ve yapılan araştırmalara göre ülkemiz obezite konusunda Avrupa’da birinci, dünyada ise dördüncü sıraya yükseldi. Bu durum, ülkemizde obezitenin giderek arttığını gösteriyor. Bugün gerçekleştirdiğimiz etkinlik, bu konuya yönelik mücadele yöntemlerinden birisidir. Bu tarz etkinliklerle obeziteyle mücadelede farkındalık sağlanacağını düşünüyorum” diye belirtti.