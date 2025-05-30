Erzurum’da Sanat Çalıştayı Sergisi Açıldı

SERGi AÇILIYOR

Erzurum’un İspir ilçesinde düzenlenen 8. Çoruh Plastik Sanatlar Çalıştayı’nda 35 eserden oluşan bir sergi açıldı. Yeni İspir Müzesi’nde, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) Türk Dünyası Turizm Başkenti Erzurum Koordinatörlüğü ve İspir Belediyesi işbirliğiyle gerçekleşen çalıştayda, Türkiye’nin yanı sıra Azerbaycan, Türkmenistan, Kazakistan, Özbekistan, Kırgızistan ve Tataristan’dan gelen sanatçıların eserleri sergilendi. Açılış, Genel Sanat Yönetmeni Ümit Yaşar Gözüm’ün sunumuyla başlatıldı.

KÜLTÜR VE SANAT ÖNEMİ

Erzurum Vali Yardımcısı Mustafa Berk Çelik, burada yaptığı konuşmada, dağların yer yüzünün çivisi olduğunu, milletin çivisinin de kültür ve sanat olduğunu dile getirerek, “Biz geçmişten bu güne kendimizi var ettik. Buraları en iyi şekilde temsil ettik. Kültüre, sanata devam etmeliyiz ki bizden sonraki kuşaklara kendimizi ifade edebilelim. Bu manada bu çalıştayın çok değerli olduğunu düşünüyorum. Bu kıymetli eserler gelecek kuşaklara bizleri hatırlatacak.” ifadelerini aktardı. EİT Koordinatörü Muharrem Çığlık da Erzurum’da EİT koordinatörlüğünde aktivitelerin hızla sürdüğünü belirtti.

Konuşmaların ardından sanatçıların çalıştayda ürettikleri Türk ve Anadolu mitolojilerini yansıtan eserlerin yer aldığı serginin açılışı yapıldı. Sergide, Türk dünyası sanatçılarıyla çalışma fırsatı bulan İspirli çocukların ruhsal ve içsel düşüncelerini yansıttıkları tablolar da yer aldı. Programa, Pazaryolu Kaymakamı ve İspir Kaymakam Vekili Zekeriya Murat Şahan, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hüseyin Koçan, İspir Belediye Başkanı Ahmet Coşkun, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Aydın, AK Parti İspir İlçe Başkanı Muhittin Çakır, MHP İspir İlçe Başkan Vekili İsrafil Yiğit, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, muhtarlar, ressamlar, öğrenciler, öğretmenler ve vatandaşlar katıldı.