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Erzurum’da Şaşırtıcı Olay Gerçekleşti

OLAYIN YERİ VE KAHRAKANI

Erzurum’da dikkat çekici bir durum yaşandı. Kent merkezine otomobiliyle gelen yaşlı bir adam, dilencilik yaptığı tespit edildi. Gün sonunda elde ettiği parayı sayarken güvenlik kameralarına yakalandı.

SOCİAL MEDYA TEPKİLERİ

Kısa süre içinde viral haline gelen bu görüntü, sosyal medya kullanıcılarından birçok farklı yorum aldı. “İnsanlarda gurur da kalmadı”, “Hala dilencilere para veriyor musunuz?”, “Allah belanızı versin”, “Bir yanda zenginlik diğer yanda dilencilik” gibi ifadelerle tartışmalara yol açtı.

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